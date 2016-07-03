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نائب سيناوى: "مطاحن العريش فاكرين الناس كتاكيت أرسلت للأهالى دقيق ردة"

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نائب سيناوى: "مطاحن العريش فاكرين الناس كتاكيت أرسلت للأهالى دقيق ردة" نائب سيناوى: "مطاحن العريش فاكرين الناس كتاكيت أرسلت للأهالى دقيق ردة"
كشف النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن مناطق وسط سيناء، أن كميات الدقيق التى وصلت لوسط سيناء "ردة " وليست دقيق صالح للاستعمال.

ونشر "سعد" على صفحته فيس بوك صورته وهو يمسك بحفنه من الدقيق: " اتقوا الله يامسئولين مطاحن الدقيق فى العريش فى الدقيق الذى وصل اليوم إلى وسط سيناء" وتابع " باعتين ردة للأهالى فى الوسط هما فاكرين الناس كتاكيت للدرجادى مستهترين بالناس والله لأحاسبكم حساب عسير".

النائب سعد جازى (1)
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النائب سعد جازى يحمل الدقيق

النائب سعد جازى (2)
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صورة ضوئية من بوست النائب سعد جازى على "فيس بوك

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