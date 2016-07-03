نائب سيناوى: "مطاحن العريش فاكرين الناس كتاكيت أرسلت للأهالى دقيق ردة"

كشف النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن مناطق وسط سيناء، أن كميات الدقيق التى وصلت لوسط سيناء "ردة " وليست دقيق صالح للاستعمال.

ونشر "سعد" على صفحته فيس بوك صورته وهو يمسك بحفنه من الدقيق: " اتقوا الله يامسئولين مطاحن الدقيق فى العريش فى الدقيق الذى وصل اليوم إلى وسط سيناء" وتابع " باعتين ردة للأهالى فى الوسط هما فاكرين الناس كتاكيت للدرجادى مستهترين بالناس والله لأحاسبكم حساب عسير".



>

النائب سعد جازى يحمل الدقيق



>

صورة ضوئية من بوست النائب سعد جازى على "فيس بوك

بعد إغلاقه بالرمال.. نائب بشمال سيناء يطالب المسئولين بفتح طريق "بئر العبد - الجفجافة"

>