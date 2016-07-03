آراء القراء بمسلسل "العراب" في رأيك بالـ show: عمل رائع وممثلون مبدعون

في الزاوية اليومية رأيك بالـ show التي خصصها "سيدتي نت" كمساحة حرة للقراء للتعبير عن آرائهم بمسلسلات رمضان 2016، محطة مع مسلسل "العراب- تحت الحزام".

تنوعت أراء القراء حول مسلسل "العراب- تحت الحزام"، فمنهم من وجدوا أن الجزء الثاني من المسلسل أفضل من الجزء الاول، ومنهم من أثنى على أداء الممثلين المشاركين فيه، وهناك من اعتبر أن من يتابع هذا المسلسل يشعر أنه لا يشاهد تمثيلاً بل واقعاً معاشاً في المجتمع.

مسلسل "العراب – تحت الحزام" بطولة باسم ياخور، باسل خياط، منى واصف، أمل بشوشة، سمر سامي، ديما الجندي، وجيني إسبر. من إخراج حاتم علي وتأليف خالد خليفة وأحمد قصار.

ما هي آراء القراء بمسلسل "العراب- تحت الحزام"؟

- هناء إبراهيم عبيد من المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "العراب" وبقصته، مبدية إعجابها به وقالت"مسلسل راقي وقصة منطقيه".

- مايا أحمد من المملكة العربية السعودية عبرت عن إعجابها بمسلسل "العراب" ووصفته بالمسلسل الأكثر من رائع.

-سمير محمد عزت من الإمارات العربية المتحدة، انتقد مسلسل "العراب" لناحية أنه يركز اهتمامه على الطبقة الراقية، ولكنه في الوقت نفسه عبرعن إعجابه به، وقال " بالرغم من أن العراب يسلط الضوء ويهتم بشكل كبير على الطبقة المخملية في المجتمع إلا أنه من الأعمال المتميزة والمتصدرة".

- إيمان حسين أحمد من الإمارات العربية المتحدة وجدت أن الجزء الثاني من مسلسل "العراب" أفضل من الجزء الأول، وأوضحت" العراب في هذا الجزء أكثر إمتاعا وتشويقا ومن الأعمال المنافسة القوية والجذابة. لقد أعجبني كثيرا".

- مازن أحمد أبدى إعجابه بمسلسل "العراب" ولكنه انتقد مساحة دور الفنانة أمل بشوشة، وقال" أفضل وأعمق مسلسل، ودور أمل كان جميلاً رغم قلة مساحته".

-ميرا أبدت إعجابها بدور وتمثيل الفنانة أمل بشوشة في مسلسل "العراب"، وأضافت "أمل بشوشة مبدعة في العراب وأدت دورها بشكل متقن".

-هداية توغلو عبرت عن إعجابها بالفنانة امل بشوشة في مسلسل "العراب"، وقالت "رهيبة أمل. ممثلة رائعة ومبدعة وهي أتقنت وأجادت دور عليا في العراب – تحت الحزام".

-تيما بن شبلي أشادت بدور أمل بشوشة في مسلسل "العراب" وقالت "أمل بشوشة ممثلة قديرة".

Sjd رأت أن يتابع مسلسل "العراب" لا يجد أنه تمثيل بل من واقع الحياة، وأوضحت" العمل واقعي جداً والأجمل ما فيه إبداع وكاريزما أمل بشوشة. أمل والعراب وحاتم علي حققوا نجاحاً ساحقاً. إتقان الممثلين لأدوارهم يجعل مسلسل "العراب" الأفضل بين كل المسلسلات العربية في رمضان 2016".

-شام أشادت بمسلسل "العراب" وأثنت على أداء الممثلين الذين شاركوا فيه، وقالت "أداء رائع من الممثلين وإبداع من الكاتب والمخرج. لقد أحببت المسلسل بجزئيه الأول والثاني، وأمل بشوشة ممثلة رائعة وكذلك دانا مارديني وباسل خياط وباسم ياخور وحاتم علي والممثلتين القديرتين منى واصف وسمر سامي. أتمنى لهم المزيد من التألق والتقدم والنجاح".

-وفا عبرت عن إعجابها بدور الممثلة أمل بشوشة في مسلسل "العراب" وقالت" أمل بشوشة أبدت إحترافية عالية في تجسيد شخصية عليا".

-حسيب عبد وجد أن مسلسل "العراب" من أفضل المسلسلات التي عرضت في رمضان 2016، مادحاً أداء أمل بشوشة وقال" من أروع المسلسلات. أمل بشوشة تألقت وأبدعت وجسّدت الشخصية بإحتراف".

- zooz taimal وصفت مسلسل "العراب" بالفخم وأشادت بالممثلين المشاركين فيه قائلة" مسلسل فخم ونجوم رائعين . أمل بشوشة وباسل خياط وباسم ياخور وحاتم علي ومنى واصف وكل الممثلين الآخرين".

Gigiladiva أكدت أنه لفتها تغيّر شخصية عليا التي تجسدها أمل بشوشة بعد وفاة أبو عليا في مسلسل "العراب"، وأضافت "أمل بشوشة جسدت شخصيتها بشكل مبهر . باختصار هي أبدعت وتألقت".

الصفحة الرسمية لفانز الفنانة أمل بشوشة أشادت بمسلسل "العراب" وبدور أمل فيه وقالت " مسلسل متداخل في أعماق الواقع وأحداثه مثيرة وامل بشوشة لمعت في دورها المتميز رغم مساحته الصغيرة".

موقع شاهير الجزائر أشاد بالفنانة أمل بشوشة وقال "أجمل ممثلة، تتميز بالحضور الراقي والرائع".