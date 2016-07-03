لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة

استغل لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما استبعاده من قائمة منتخب فرنسا المشارك في نهائيات "يورو 2016"، لأداء مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة في السعودية.

ونُشرت صور لمهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بنزيما على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي مناسك العمرة.

يشار الى انه تم استبعاد بنزيما عن المنتخب الفرنسي على خلفية فضيحة ابتزازه لزميله الفرنسي ماثيو فالبوينا بشريط إباحي، إلا أن مهاجم الريال الذي يتحدر من أصول عربية أكد أن هذا القرار جاء لأسباب عنصرية.