والدة ضحية الختان بالسويس من السجن: "عايزة أخرج عشان خايفة على أخوات ميار"

أصيبت والدة ميار محمد موسى ضحية الختان بالسويس بحالة انهيار داخل السجن بالسويس، مطالبة المحامى الموكل للدفاع عنها بمحاولة إيجاد أى مخرج لها من أجل العودة لمنزلها وتربية شقيقات ابنتها ميار المتوفية، حتى لا يضيع أشقاء ميار وتصبح كارثة الأم أكبر وأكبر، فيما أكدت مديرية الصحة بالسويس تحرك لجنة تفتيش على المستشفى الخاص المتهمة بإجراء عمليات الختان من أجل التأكد من إغلاقها.

وقال أسامة الباز، محامى والدة ميار، لـ"اليوم السابع"، إن والدة ميار حاليا مصابة بانهيار كامل بالسجن بسبب خوفها الشديد على بناتها، فـ"ميار" لديها شقيقتان واحدة توأم ميار وعمرها 17 عاما، وأخرى طفلة عمرها 12 عاما، بجانب طفل صغير.

وأشار المحامى، أن الأم مصابة بانهيار وتريد العودة لمنزلها من أجل الحفاظ على بناتها، خاصة أن والد الأطفال متوفٍ ولا يوجد من يتحمل مسئولية الفتيات والطفل سوى الأم التى كانت تعمل من أجلهم.

وأكد الباز، أن والدة ميار سيتم عرضها على قاضى المعارضات بالسويس يوم السبت القادم لنظر قرار حبسها أو الإفراج عنها، مؤكدا أنه أثبت من خلال التحقيقات وبشهادة والدة ميار أن المستشفى الخاص تتحمل مسئولية كبيرة فى هذه القضية، خاصة أن المستشفى حاولت إنكار وفاة ميار بالمستشفى، فيما أكدت والدة الضحية فى التحقيقات وفاة ميار بالمستشفى.

من جانبه، قال الدكتور لطفى عبدالسميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن المستشفى الخاص المتهم بالقضية مازال قرار إغلاقه ساريا ولم يصدر إلى الآن قرار بعودته إلى العمل من جديد. وأكد لطفى عبدالسميع، أن لجنة من إدارة الطب الحر تحركت للتأكد أن المستشفى مغلق أم يعمل ويتم إثبات ما ستراه اللجنة الطبية.

وفى سياق متصل، كشف مصدر أمنى بالسويس، عن تفاصيل ضبط سيارة الطبيبة الهاربة "ن.أ" المطلوب ضبطها وإحضارها بقرار من النيابة العامة بالسويس، لاتهامها بإجراء عمليات ختان إناث للضحية ميار وشقيتها.

وقال المصدر، إنه عندما طاردت الشرطة الطبيبة لضبطها عقب وفاة ميار وصدور قرار النيابة العامة بالسويس بضبطها تركت الطبيبة السيارة وهربت، وتم التحفظ عليها بمعرفة قسم شرطة السويس فى محضر رسمى.

وأكد المصدر، أنه تم تفتيش منزل الطبيبة المتهمة والبحث عنها، مؤكدا أن الطبيبة لم تقم بتسليم نفسها للنيابة العامة بالسويس إلى الآن.

وكان محامى الطبيبة الهاربة أعلن منذ أيام أنها ستقوم بتسليم نفسها للنيابة العامة بالسويس لثقتها فى موقفها القانونى بالقضية. وأكد المصدر بالنيابة العامة بالسويس، أن النيابة قررت استدعاء طبيب التخدير بالقضية مرة أخرى من أجل الاستماع إلى أقواله واستكمال التحقيقات، والتى كانت النيابة العامة بالسويس أصدرت قرارا بالإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشف المصدر، أن تقرير الطب الشرعى تسلمته النيابة العامة وقامت بالتكتم الشديد عليه وعدم السماح بتسريبه من أجل الحفاظ على سرية التحقيقات وسلامتها. وأكد المصدر، أن النائب العام والمحامى العام لنيابات السويس يتابعان التحقيقات بالقضية وتطوراتها باستمرار.

- والدة ميار ضحية الختان بالسويس تسلم نفسها للشرطة والنيابة تحبسها 4 أيام