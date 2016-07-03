ضبط عدد من الباعة الجائلين بدون ترخيص فى حملة أمنية بميدان المرج

شنت إدارة العامة لمباحث الأحداث بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، حملة أسفرت عن ضبط عدد من الباعة الجائلين بدون ترخيص فى ميدان المرج.

تلقت الإدارة العامة بلاغا بوجود عدد من الباعة الجائلين يعطلون حركة السير لافتراشهم الطريق وسط المارة بميدان المرج وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة داهمتهم قوة وضبطت كلا من "صباح.ح.م" ٤٣سنة مقيمة أسيوط و"ياسين.ج.م"٢١سنة ومقيم أسيوط و"اندرو .ه‍ .ن"٢١سنة ومقيم عين شمس و"السيد.م.ر"٣٠سنة ومقيم الجيزة و"هانى.م.ص"٢١سنة ومقيم أسيوط و"عبد الناصر.ج.ع" ٣٥سنة ومقيم الفيوم ومحمد.ع.ع"٢٤سنة ومقيم الفيوم. وجميعهم باعة متجولون بميدان المرج دائرة قسم المرج بدون ترخيص، وبإخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث أمر بإحالتهم إلى النيابة العامة التحقيق.

- النيابة تطلب تحريات حول واقعة العثور على جثة مجهولة فى نهر النيل بحلوان