الأوقاف المغربية تصدر قراراً بوقف مؤذن مسجد ظهر بمقطع فيديو مخل بالحياء

أصدرت المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف المغربية بفاس، مساء أمس السبت، قراراً بوقف مؤذن مسجد مريم بحى "اعوينات" الحجاج بفاس، وذلك على خلفية ظهوره فى شريط فيديو ، نشر على "يوتيوب"، عارياً وهو يتبادل كلاماً حميماً عبر هاتفه المحمول مع فتاة على الطرف الآخر من الخط.

وقد استمعت هيئة الشرطة القضائية بمدينة "فاس" المغربية للمؤذن، مشيرة إلى أنها فى انتظار إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس.

وكان العشرات من سكان حى اعوينات الحجاج قد أقدموا، الجمعة، وقت صلاة العصر، على محاصرة المؤذن المذكور، قبل تمكنه من الفرار، على خلفية انتشار فيديو له على موقع "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر من خلاله المؤذن فى وضع مخل بالحياء وهو داخل حمام المسجد.

وقال محمد البقالى، رئيس جمعية خبراء الحاسوب بفاس، فى تصريح لموقع "هسبريس"، إن جمعيته، فور علمها ببث الفيديو المذكور على "يوتيوب" وصفحات الموقع الاجتماعى "فيس بوك" بادرت إلى حذفه.

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