مركز بنغازى الطبى يعانى من أزمة فى السيولة المالية ويناشد الليبيين مساعدته

دعا المركز الطبى بمدينة بنغازى أبناء ليبيا للوقوف إلى جانب الجرحى من النساء والأطفال عبر إيداع مبالغ نقدية بمصرف الجمهورية لصالح المركز، لغرض فك أزمة السيولة التى يعانى منها، حتى يتمكن من تقديم خدماته من توفير التغذية والصيانة وإمداد الأكسجين والنظافة وغيرها من الأمور الخدمية.

وأكد المركز فى مناشدته، أن الشركات التى تورد له تعتمد على توريد نقدى من الأسواق المحلية فى توفير اللحوم والخضروات وأكسجين المرضى ومواد النظافة وكذلك الرواتب النقدية لعمالتها، موضحاً أنه نتيجة لأزمة السيولة الحالية فى ليبيا فإن عمل هذه الشركات يواجه تعثراً قد يؤثر على توريد الأكسجين وتغذية المرضى ونظافة المركز فى هذا الوقت الحرج.

ويذكر أن مركز بنغازى الطبى هو الموقع الوحيد بالمدينة حالياً الذى يقدم خدمات وتخصصات فى أقسام الولادة والباطنة والكلى والقلب وجزء كبير من حالات الحوادث و الإصابات.



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