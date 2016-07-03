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السماح مجددا لسيارات الدفع الرباعى بدخول ميناء نويبع والسير بجنوب سيناء

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السماح مجددا لسيارات الدفع الرباعى بدخول ميناء نويبع والسير بجنوب سيناء السماح مجددا لسيارات الدفع الرباعى بدخول ميناء نويبع والسير بجنوب سيناء
أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمرـ السماح مجددا لسيارات الدفع الرباعى القادمة من ميناء العقبة الأردنى مع مالكيها بدخول ميناء نويبع المصرى والسير داخل محافظة جنوب سيناء، وذلك بعد موافقة الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ"اليوم السابع" أنه تم عقد اجتماع بمحافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المسئولة والعاملة بميناء نويبع، وتم الاتفاق على تنفيذ القرار الخاص باستقبال سيارات الدفع الرباعى بصحبة مالكها.

وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر أنه كلف كافة الجهات العاملة بالميناء بسرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لمنع تكدس الركاب داخل الميناء، واتخاذ ما يلزم لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لخدمة الراكب .

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