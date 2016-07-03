"البيئة": إزالة 70 % من بقعة التلوث بالغردقة وشفط 250 طن زيت ممزوج بالمياه

قالت الدكتورة كوثر حنفى ، رئيس الادارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة ، إن وزارتى البيئة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول يواصلان جهودهما لليوم الثامن على التوالى لإزالة التلوث الزيتى الذى ضرب شواطئ الغردقة، يوم الجمعة 24 يونيو الماضى، وأدى لتلويث مساح كبيرة جدا من الشاطئ تقدر بنحو أكثر من 5 كيلو متر بطول الشواطئ وبمتوسط عرض 5 أمتار .

وأضافت الدكتورة كوثر حنفى ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، أن الوزارة تمكنت من رفع 70% من التلوث الموجود بالشاطئ، حيث بلغت كمية الزيت المسحوب الممزوج بالمياه إلى 250 طنا مؤكدة أن هذه الكمية كبيرة جدا ، وحشدت الهيئة العامة للبترول جميع مراكزها بأنحاء الجمهورية لإزالتها .

وأشارت ، الى أن البقعة لوثت 9 شواطئ بالغردقة يقصدها المواطنون فى المصايف موضحة أنه تم إزالة عشرات الأطنان من الرمال الملوثة الممزوجة بالزيت، وإعادة فرشها برمال جديدة نظيفة مؤكدة ان عمليات سحب الزيت واستبدال الرمال تتم على قدم وساق كى يتم الانتهاء منها قبل أجازة عيد الفطر .

>جدير بالذكر، أن التلوث الزيتى بالغردقة نتج عنه قطع فى خرطوم الشحن الخاص بشمندورة إحدى شركات البترول العاملة فى منطقة جبل الزيت أثناء شحن إحدى السفن، وتم إيقاف الخط فور حدوث التلوث وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت.

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