مساعد وزير الداخلية: افتتاح سجلات مدنية جديدة هدفه تخفيف العبء عن المواطن

قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأحوال المدنية، أنه سيتم، اليوم الأحد، افتتاح سجل مدنى الساحل بشارع كورنيش النيل، وعدداً من السجلات الأخرى على مستوى الجمهورية .

وأَضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات لليوم السابع، أن الهدف من افتتاح السجلات الجديدة هو تخفيف العبء عن المواطنين والقضاء على الزحام، موضحا أن الفترة المقبلةس تشهد عمليات تطوير مستمرة فى قطاع الأحوال المدنية.

ونوه مساعد وزير الداخلية، إلى أنه سيتم افتتاح سجل مدنى جديد بـ"أكتوبر" لتقديم الخدمات للجماهير والمواطنين هناك، فى ظل وجود العديد من الجامعات بالمنطقة.

ـ افتتاح عدد من مقار السجل المدنى بالمحافظات خلال أيام لتخفيف الزحام