موجز المحافظات.. انتحار طالبة بالثانوية العامة فى الشرقية بسبب الامتحانات

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس السبت، أبرزها تخلص طالبة بالصف الثالث الثانوى العام من حياتها شنقاً داخل غرفة نومها، بسبب مرورها بحالة سيئة بسبب امتحانات الثانوية العامة، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى فاقوس العام تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وقررت نيابة المنيا الكلية برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس النيابة، إخلاء سبيل المجنى عليهم فى أحداث كوم اللوفى بالمنيا، وهم: صاحب العقار أيوب وأشقاؤه الثلاثة (أشرف و إبراهيم وأمير)، ووالدتهم ثريا جاد الله، من سرايا النيابة.

وتعرض محول كهربائى بمنطقة الأحمدية وسط مدينة أسوان إلى حريق أسفر عن احتراق المحول بالكامل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى لمدة 6 ساعات عن عدد كبير من مناطق وسط أسوان وسط غضب الأهالى.

وقطع المئات من أبناء قرية كتامة بمركز شربين فى محافظة الدقهلية، طريق "المنصورة - دمياط"، احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب منذ بداية شهر رمضان، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر رمضان.

وقال أحمد مصطفى، أحد أهالى القرية، إن المياه لها ما يزيد عن 26 يومًا مقطوعة، منذ شهر رمضان، ونلجأ لملأ الجراكن من المساجد ومن القرى المجاورة، وأصبح أهالى القرى يرفضون أن نملأ الجراكن منهم، ولجأ أهالى القرية للترع للغسيل والاستحمام.

وحضر مأمور مركز شرطة شربين، ومحمد نجاح الشورى عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، للتفاهم مع سكان القرية، وإقناعهم بحل الأزمة، وفتح الطريق، وأقتنع الأهالى وسط وعود المسئولين بعودة المياه.

كما واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية التى يقودها اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط المباحث بقرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة، حملاتها لضبط مثيرى الشغب والمشاركين فى أحداث العنف بين عائلتى موسى وعيد بسبب الخلاف على فتاة والتى راح ضحيتها طالب وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية وحرق منزل وقاعة أفراح لعائلة المتهم.

و إلى أهم الأخبار:

انتحار طالبة ثانوية عامة بالشرقية لمرورها بحالة سيئة بسبب الامتحانات

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>إخلاء سبيل المجنى عليهم فى أحداث كوم اللوفى بالمنيا

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>احتراق محول كهربائى بأسوان يسفر عن انقطاع التيار 6 ساعات

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>اندلاع حريق فى قطار ركاب بأسوان.. واستدعاء سيارات الإطفاء

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>أهالى قرية كتامة بالدقهلية يقطعون الطريق للمرة الخامسة بسبب انقطاع المياه

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>ارتفاع عدد المقبوض عليهم فى أحداث الشغب بالسنطة لـ37 متهما

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