جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالشرقية فى مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق

أجرى الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مفاجئة مساء أمس السبت على مستشفى طب وجراحة العيون يرافقه الدكتور محى عزت مدير عام الطب الوقائى بالمديرية.

وتفقد سرحان، قسم الاستقبال والقسم الداخلى بالمستشفى وتلاحظ عدم وجود أى غيابات بالمستشفى واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى وذويهم وتلاحظ شراء سيدة لبعض المستلزمات الطبية لنجلها لإجراء عملية له بمبلغ 350 جنيه وأصدر وكيل الوزارة أوامره لإدارة المستشفى برد المبلغ إلى السيدة مرة أخرى من حساب تحسين الخدمة بالمستشفى وشدد على عدم شراء المريض لأى مستلزمات أو أدوية من خارج المستشفى على نفقته الخاصة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الاعمال الإنشائية للمبنى الجديد الذى يقام خلف المبنى الأساسى بالمستشفى وأكد وكيل الوزارة على أن استكمال المبنى ستكون من أولويات العمل بالخطة الحالية لعام 2016/ 2017 وذلك نظراً لوجود مرضى بالقسم الداخلى بالدور الثانى بدون مصعد كهربائى،وتم عمل جراحة لهم بالدور الأرضى مما يؤثر ذلك على حالة المريض وعلى سير العمل بالإضافة على عدم وجود عناية للمرضى الذين يخرجون من العمليات مما يشكل خطورة على المرضى بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة القسم الداخلى وتحسين الأوضاع من الناحية الإدارية والخدمية بالمستشفى.

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