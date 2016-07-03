أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالشرقية فى مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق

Google+ Print
جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالشرقية فى مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالشرقية فى مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق
أجرى الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مفاجئة مساء أمس السبت على مستشفى طب وجراحة العيون يرافقه الدكتور محى عزت مدير عام الطب الوقائى بالمديرية.

وتفقد سرحان، قسم الاستقبال والقسم الداخلى بالمستشفى وتلاحظ عدم وجود أى غيابات بالمستشفى واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى وذويهم وتلاحظ شراء سيدة لبعض المستلزمات الطبية لنجلها لإجراء عملية له بمبلغ 350 جنيه وأصدر وكيل الوزارة أوامره لإدارة المستشفى برد المبلغ إلى السيدة مرة أخرى من حساب تحسين الخدمة بالمستشفى وشدد على عدم شراء المريض لأى مستلزمات أو أدوية من خارج المستشفى على نفقته الخاصة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الاعمال الإنشائية للمبنى الجديد الذى يقام خلف المبنى الأساسى بالمستشفى وأكد وكيل الوزارة على أن استكمال المبنى ستكون من أولويات العمل بالخطة الحالية لعام 2016/ 2017 وذلك نظراً لوجود مرضى بالقسم الداخلى بالدور الثانى بدون مصعد كهربائى،وتم عمل جراحة لهم بالدور الأرضى مما يؤثر ذلك على حالة المريض وعلى سير العمل بالإضافة على عدم وجود عناية للمرضى الذين يخرجون من العمليات مما يشكل خطورة على المرضى بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة القسم الداخلى وتحسين الأوضاع من الناحية الإدارية والخدمية بالمستشفى.

بالصور.. "صحة الشرقية" تعلن بدء عمل مشروع علاج غير القادرين لحاملى البطاقة الذكية.. واستحداث قسم المخ والأعصاب بمستشفى فاقوس العام.. ونائب مدير مستشفى فاقوس: 300 مريض يترددون على الطوارئ يوميًا
>

صحة الشرقية: خط سير للمريض بمجرد دخوله الاستقبال طبقا لمعايير الجودة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365