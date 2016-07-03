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ضبط 560 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى أسوان

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ضبط 560 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى أسوان ضبط 560 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى أسوان
شنت الأجهزة الأمنية بمدينة أسوان بمشاركة قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة تفتيشية على الأسواق، أمس السبت، استهدفت التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 560 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كانت معروضة فى أحمد محلات السوبر ماركت بدائرة مركز أسوان، شملت ضبط 270 علبة مكمل غذائى للأطفال، و290 علبة جبنة لماركات مختلفة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتحرر المحضر رقم 7235 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان، وجار عرض المحضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


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