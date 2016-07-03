اليوم نظر ثالث جلسات دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز

تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، ثالث جلسات دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وذلك لإعادة الإعلان، وعرض الصلح للمرة الأولى، ولرأى النيابة، وحضور المدعية بشخصها للتنازل عن كافة حقوقها المادية والشرعية والإعلان بتسمية حكمين.

وقدم المحاميان معتز الدكر ومحمد رمضان أصل صحيفة دعوى الخلع وحكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين زين الدين وعز الدين للفنان أحمد عز، وحكم الاستئناف بتأييد حكم أول درجة، وإنذار بعرض مقدم الصداق وطلبا بتفويض المحكمة، بينما تغيب الفنان أحمد عز عن حضور الجلسة ولم يحضر ممثل عنه.

يذكر أن معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وتم تحديد جلسة 12 مارس لنظر الطلب وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية حرك "الدكر"الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.

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