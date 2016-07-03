تنظيم داعش يتبنى تفجيرات وسط بغداد

أفادت قناة سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل، أن تنظيم داعش أعلن عن تبنيه تفجيرات بغداد، التى وقعت فى الساعات الأولى، اليوم الأحد، والتى راح ضحيتها 44 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة فى منطقة الكرادة وسط بغداد.

فيما ذكرت مصادر، أن سيارة مفخخة انفجرت فى الساعة الواحدة من صباح الأحد، قرب حسينية عبد الرسول بمنطقة الكرادة وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 33 آخرين فضلا عن أضرار كبيرة بالمحال التجارية الواقعة فى الشارع المقابل للحسينية".

مقتل 11 وإصابة 33 فى تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة العراقية بغداد

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