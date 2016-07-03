أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم داعش يتبنى تفجيرات وسط بغداد

Google+ Print
تنظيم داعش يتبنى تفجيرات وسط بغداد تنظيم داعش يتبنى تفجيرات وسط بغداد
أفادت قناة سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل، أن تنظيم داعش أعلن عن تبنيه تفجيرات بغداد، التى وقعت فى الساعات الأولى، اليوم الأحد، والتى راح ضحيتها 44 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة فى منطقة الكرادة وسط بغداد.

فيما ذكرت مصادر، أن سيارة مفخخة انفجرت فى الساعة الواحدة من صباح الأحد، قرب حسينية عبد الرسول بمنطقة الكرادة وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 33 آخرين فضلا عن أضرار كبيرة بالمحال التجارية الواقعة فى الشارع المقابل للحسينية".

مقتل 11 وإصابة 33 فى تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة العراقية بغداد
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365