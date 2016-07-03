"الكهرباء": إطلاق برنامج الشحن الموحد للعدادات الكودية بمكاتب البريد

كشف المهندس الحسينى الفار،نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ،أن تم إطلاق البرنامج الشحن الموحد للعدادات الكودية التى يتم تركيبها بالمناطق العشوائية، وذلك للتيسير على المواطنين فى طرق الشحن.

وأضاف "الفار"،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العداد الكودى الذى سيتم تركيبه بالمناطق العشوائية يتم شحنه عن طريق أكتر من جهة، أولها فروع شركة الكهرباء التابع لها المستهلك على مستوى الجمهورية من خلال كروت شحن تبدأ من 10 جنيهات و لا يوجد حد أقصى لها.

وأوضح الفار، أن من بين الجهات التى يمكن من خلالها شحن العداد الكودى،مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية، و منافذ بيع التجزئة و الصيدليات الكبرى،موضحاً أنه سيتم وضع أجهزة للشحن بهذه الجهات.

وأشار الفار،إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة لتطوير نظام الشحن على مستوى الجمهورية،مشيراً إلى أن العداد مبرمج على عدم الفصل فى حالة نفاذ الرصيد أيام العطلات الرسمية.

- "الكهرباء" تعلن حالة الطوارئ بجميع الشركات استعداداً لعيد الفطر.. وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.. وإلغاء لإجازات رؤساء الشركات..ومحطات التوليد تحت تأمين الجيش و الشرطة