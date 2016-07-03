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"عمليات بغداد" تنفى وقوع اعتداء إرهابى فى منطقة الشعب شمال العراق

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"عمليات بغداد" تنفى وقوع اعتداء إرهابى فى منطقة الشعب شمال العراق "عمليات بغداد" تنفى وقوع اعتداء إرهابى فى منطقة الشعب شمال العراق
نفى المتحدث باسم قيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن وقوع اعتداء إرهابى فى منطقة الشعب ذات الغالبية الشيعية شمالى العاصمة العراقية(بغداد).

وقال المتحدث، فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى العراق فجر اليوم الأحد، إن حريقا عرضيا وقع فى منطقة الشعب وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدنى العراقي، واقتصرت الخسائر على الجانب المادى.

وأشار العميد سعد معن إلى أن انفجار الكرادة نتج عن سيارة مفخخة ووقع قرب أحد المطاعم بمنطقة "الكرادة داخل" التجارية وسط بغداد، لافتا إلى الانفجار محاولة يائسة من تنظيم (داعش) الإرهابى الذى منى بهزائم كبيرة على يد القوات العراقية على مختلف الجبهات.
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