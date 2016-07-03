خالد الفيصل يطلع على تقرير الجهود المبذولة خلال موسم العمرة

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على تقرير عن جهود الإمارة والجهات ذات العلاقة خلال موسم العمرة في شهر رمضان، قّدمه مستشار أمير المنطقة المشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية د. هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وتضمن التقرير أعمال الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة في موسم شهر رمضان المبارك لتنفيذ خططها المعدة بهذا الخصوص بدءا من المنافذ في مرحلة القدوم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي وانتهاء بها في مرحلة المغادرة للتأكد من حسن سير العمل وجودة الإجراءات التي تقدم للمعتمرين في كل موقع من المواقع التي يمر بها المعتمر ورصد ما يتم ملاحظته من تأخر أو بطء في إنهاء الإجراءات.

وأوضح التقرير أن القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي خلال رمضان بلغ عددهم 645 ألفا فيما المغادرون نحو 265 ألفا حتى22/9/1437هــ عبر 2400 رحلة قدوم و1500 رحلة مغادرة.

وفي الجانب الصحي لفت التقرير إلى أن الشؤون الصحية حرصت على التأكد من حصول المعتمر على التطعيمات المطلوبة والتأكد من سلامتهم الصحية، مع عمل كوادرها على تقديم العلاج والمساعدة الطبية لمن يحتاجها من المعتمرين، بالإضافة لجهودهم في تقديم الخدمات العلاجية للمعتمرين والمصلين في مكة المكرمة من خلال المنشآت والمراكز الصحية الدائمة والموسمية في مكة المكرمة والمسجد الحرام وساحاته.

وبحسب التقرير فقد حرصت قطاعات وزارة الداخلية في المطار على إنهاء إجراءات البصمة وإدخال البيانات المطلوبة وتولت الجمارك الكشف على عفش المعتمرين والتأكد من سلامته، فيما تابعت وزارة الحج والعمرة تسهيل وتقديم الخدمات للمعتمرين وحل المشاكل التي قد تواجههم بالإضافة لمهامهم في متابعة أوضاع المعتمرين بصفة عامة في مكة المكرمة منذُ وصولهم حتى مغادرتهم والتأكد من حصولهم على الخدمات اللازمة من قبل شركات ومؤسسات العمرة ومتابعة أمورهم واحتياجاتهم بشكل عام.

وبيّن التقرير أن ميناء جدة الإسلامي استقبل خلال شهر رمضان المبارك حتى 22/9/1437هــ 11 باخرة، كما غادر الميناء خلال نفس الفترة 11 باخرة وهو مهيأ بالخدمات التي تسهل إجراءات قدوم ومغادرة المعتمرين.

وفي مكة المكرمة والمسجد الجرام، لفت البيان إلى أن وزارة المالية قامت بتهيئة مراحل مشروعات توسعة المسجد الحرام وساحاته ومشروعات توسعة المطاف لاستقبال وخدمة المعتمرين والمصلين وبالتالي أصبحت كافة المسارات والمساحات المخصصة للطواف سواءً في صحن المطاف أو في الأدوار الأرضي والأول والسطح متاحة للطائفين مما رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف للحد الأقصى 107 آلاف طائف بالساعة، هذا بالإضافة لتهيئة مسارات الطواف للعربات وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تهيئة كافة مساحات الصلاة في التوسعة بكافة أدوارها وفي ساحاتها للمصلين.

أما بالنسبة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فقد تولت تجهيز وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والطائفين، ومن بينها فرش المسجد الحرام والساحات بالفرش المناسب، وتوفير عبوات ماء زمزم وسقيا المعتمرين من خلال حافظات مياه زمزم والمشارب المتعددة في كافة طوابق المسجد الحرام والمسعى والساحات، وقد بلغت كميات مياه زمزم المستهلكة في المسجد الحرام حتى الآن حوالي 35 ألف طن أو متر مكعب.

وأوضح التقرير أن الأمن العام يشارك بمختلف قطاعاته في توفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال موسم شهر رمضان المبارك بدأً من منافذ الوصول بالمطار أو الميناء بجدة من خلال شرطة منطقة مكة المكرمة وعلى امتداد الطرق من وإلى مكة المكرمة وفي نقاط فرز المركبات ومواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة وداخلها وفي جميع الأحياء والشوارع والطرقات، خاصة المؤدية من وإلى المسجد الحرام من خلال الإدارة العامة للمرور وقوات أمن الطرق.

وأشار التقرير إلى شرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة تكثف جهودها في المحافظة على النواحي الأمنية في محطات النقل العام ومواقف حجز السيارات بالإضافة لجهودها الفعالة في مكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية.

وأضاف أن قوة أمن الحج والعمرة وقوة الطوارئ الخاصة والأمن الدبلوماسي وقوة أمن المسجد الحرام تشارك في مهام تنظيم وإدارة الحشود والمحافظة على النواحي الأمنية في المسجد الحرام وساحاته والمناطق المحيطة به وبعض محطات النقل بالمنطقة المركزية وذلك للتسهيل على عموم مرتادي المسجد الحرام في أداء مناسكهم بيسر وأمان بإذن الله تعالى، فيما يقوم الدفاع المدني بمتابعة كافة ما يخص أمور السلامة وتوفر الوسائل اللازمة التي تساعد وتحقق سلامة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والمشاركة في نقل المصابين والمرضى وكل ما من شأنه أن يحقق السلامة العامة.

ويمارس الدفاع المدني مهامه من خلال مراكزه الثابتة والموسمية بالإضافة للفرق الراجلة المنتشرة في مكة المكرمة وفي المسجد الحرام وساحاته لضمان سرعة الانتقال والتجاوب مع الحالات.

وبالنسبة لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام، فقد أشرفت الإمارة من خلال الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج لجنة متابعة نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام على خطط نقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام وتوفير وسائل النقل المناسبة والمريحة والمساعدة في تخفيف الازدحام المروري من خلال تقليص أعداد المركبات المتجهة إلى المنطقة المركزية، كما تتابع أعمال شركات النقل من حيث توزيع الحافلات والسائقين وتهيئة محطات النقل العام بالمنطقة المركزية مع الجهات المعنية كأمانة العاصمة المقدسة والشرطة والمرور والإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة والجهات الخدمية الأخرى.

وبيّن التقرير أن عدد محطات النقل العام يبلغ ثماني محطات حول المسجد الحرام وعدد مواقف حجوزات السيارات خمسة مواقف على مداخل مكة المكرمة وخمسة مواقف في حدود مكة المكرمة، والهيئة تتابع وتشرف على هذه المواقع من جميع النواحي للتأكد من توفر الحافلات بها وسلامة الطرق المؤدية منها ولها.

ويتم النقل من خلال مسارات ترددية وشبه ترددية من وإلى المسجد الحرام لضمان سرعة نقل المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء مناسك العمرة والصلاة في أوقاتها دون تعطل أو تأخير، وقد تم حتى تاريخه نقل ما يزيد على 19 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام باستخدام نحو 1500 حافلة، وبلغ عدد السيارات الصغيرة التي تم استفادتها من مواقف السيارات أكثر 1,2 مليون مركبة.

أما شركة الكهرباء فقد أوضح التقرير أنها جندت طاقتها لتوفير التيار دون انقطاع وأعدت خطتها المشتملة على كافة البيانات والتوقعات من حيث الإعداد وزمن تنفيذها والبدائل لتعزيز الطاقة، وقد بلغ أقصى عمل ذروي خلال الشهر الكريم 3636 واط، مضيفة أن شركة المياه تولت توفير المياه لكافة المساكن والفنادق والشقق المفروشة بالعاصمة المقدسة وكذلك في دورات المياه العامة لخدمة السكان والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وعلى مدار الساعة وتتابع عدم انقطاع المياه لاسيما وأن موسم العمرة الحالي في ذروة الصيف.

وبلغ حجم المياه المستهلكة في رمضان حتى الآن 11,3 مليون طن بالإضافة لتعبئة عدد 62,442 وايت.

وذكر التقرير أن لجنة السقاية والرفادة التي تشرف عليها الإمارة فقد استهدفت اللجنة توزيع ستة ملايين وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد 45 جهة خيرية وعدد 15 مطبخا ومطعما، وتم توزيع أكثر من 5,5 ملايين وجبة في كافة المواقع المستهدفة بمكة المكرمة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فيما وبلغ عدد الأفراد المتعاونين في تنفيذ هذه المهام حوالي 2300 موظف.

ونوه التقرير إلى أن لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية التي تشرف عليها الإمارة عملت على مكافحة التسول والدراجات النارية غير النظامية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين حرصاً على جعل المنطقة المركزية خالية من تلك الظواهر لتمكين المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة دون مضايقات.

وبحسب التقرير فقد جندت أمانة العاصمة المقدسة كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال القيام بالأعمال البلدية ومراقبة الأسواق والقيام بأعمال صيانة الطرق والإنارة وكذلك متابعة أعمال المسالخ والتي بلغ عدد المذبوحات فيها من الأغنام خلال شهر رمضان حتى الآن أكثر من 45,000 رأس من الأغنام والجمال والأبقار . هذا بالإضافة لأعمال النظافة وقد بلغ حجم كمية النفايات التي تم التخلص منها حوالي 72,000 طن حتى 22/9/1437هــ.

ولفت التقرير إلى أن الهلال الأحمر السعودي يقدم خدماته الإسعافية من خلال مراكزه الثابتة والموسمية بالإضافة للفرق الراجلة في عموم المواقع بمكة المكرمة بالمسجد الحرام وساحاته والمنطقة المركزية ومواقف حجز السيارات ومحطات النقل والمواقيت لضمان تقديم الخدمات الإسعافية بأسرع وقت.

وتضمن التقرير أبرز القرارات التي وجه بها الأمير خالد الفيصل للتسهيل على المعتمرين والمصلين في أداء نسكهم خلال شهر رمضان المبارك والمتمثلة في تخصيص صحن المطاف بالمسجد الحرام للطائفين والصلاة في الأروقة والتوسعة والأدوار العلوية بالحرم طيلة رمضان وفتح باب العمرة بالمسجد الحرام مؤقتاً للاستفادة منه فيما تبقى من رمضان وتشغيل نفق جرول أمام المعتمرين والمصلين بالحرم وتقديم سفر الطعام الخيري بساحات الحرم المكي الشريف من قبل لجنة السقاية والرفادة بالإمارة ومتابعة ودعم أعمال لجنة مكافحة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية وفتح الجسر المخصص لقاصدي الحرم من الجهة الشرقية وإزالة الساعة الموجودة في الساحة الجنوبية أمام باب الملك عبدالعزيز في الحرم المكي وافتتاح مستشفى الحرم والذي يقدم الخدمة الطبية لقاصدي المسجد الحرام ونقل 20 مليون معتمر ومصل من وإلى المسجد الحرام خلال 20 يوماً والاستفادة من مصاطب التوسعة الشمالية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من قاصدي المسجد الحرام والانتهاء من اكتمال أعمال جسر الصفا.