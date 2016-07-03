«مطارات الرياض» تتغلب على مشكلة العفش بالصالة الثانية.. والأمور تعود لطبيعتها

شهد المسافرون عبر الصالة الثانية لمطار الملك خالد الدولي بالرياض معاناة كبيرة في أول أيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر لمختلف القطاعات، مساء الخميس الماضي وحتى صباح الجمعة، بسبب تعطل سيور العفش وعدم تحملها للضغط الشديد للرحلات، ومنها بعض الرحلات الإضافية، التي لم يتم التنسيق لها، وفق بيان رسمي نشر للهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على تويتر، صباح أمس السبت.

وقال الهيئة في بيانها، "إنها تابعت الازدحام الشديد الذي حدث في الصالة الثانية بمطار الملك خالد الدولي فجر الجمعة ٢٦ رمضان ١٤٣٧هـ والذي تسبب في تكدس الأمتعة في الصالة وإعاقة انسيابية التشغيل في المطار، لذا فقد باشرت الهيئة ممثلة بقياداتها العليا بالاجتماع مع الناقل الجوي ممثلاً بالخطوط العربية السعودية، وعدد من الجهات الأمنية العاملة بالمطار، وقد تبين وجود عدد من الإخفاقات والمخالفات التي تسببت في زيادة عدد من الرحلات الإضافية غير المجدولة للخطوط الجوية العربية السعودية، وفي أوقات غير موافق عليها من قبل إدارة المطار، إذ كان يتم السماح ببعض الرحلات الإضافية التي يمكن للمطار استيعابها وفق تنسيق مباشر ووفق آليات واضحة، ولكن أدى غياب التنسيق من قبل الخطوط السعودية وبين إدارة المطار والملاحة الجوية إلى وصول هذه الرحلات تباعاً وإلى تكدس الأمتعة وإرباك لحركة المطار وتفاقم حجم الأزمة؛ حيث إن المطار خلال هذه الفترة وهي بداية إجازة الصيف يعمل بطاقة أعلى بكثير من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، كما أن تقادم بعض الأجهزة في المطار (سيور العفش تحديداً) لا تستطيع تحمل هذه الزيادات في الرحلات غير المجدولة.

هيئة الطيران: محاسبة المقصرين في تكدس الأمتعة دون استثناء لمواقعهم أو درجاتهم الوظيفية

وبينت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها اتخذت عدة قرارات حازمة وصارمة لمعالجة هذه المشكلة ولضمان عدم تكرارها، مع التأكيد على محاسبة المقصرين دون استثناء لمواقعهم أو درجاتهم الوظيفية، وقد تم كذلك إلغاء عدد من الرحلات الإضافية التي لم تحصل الخطوط على موافقة عليها من قبل إدارة المطار.

كما قدمت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الرياض الاعتذار للجمهور الكريم وضيوف مطار الملك خالد الدولي، عما حدث خلال اليومين الماضيين مع الإشارة إلى أن الصالات عادت من بعد منتصف ليلة البارحة يوم الجمعة ٢٦ رمضان الموافق ٢ يوليو للعمل بشكل طبيعي حسب المعتاد.

وقد رصدت "الرياض" عبر جولة على الصالة الثانية للمطار وبالصور عودة العمل لطبيعته في جميع "كوانترات" شركات الطيران، وسير العمل بشكل مريح للمسافرين، وخاصة في استقبال العفش وإنهاء إجراءات قبوله على مختلف الرحلات، منذ مساء الجمعة، ولوحظ تواجد ومتابعة من مسؤولي شركة مطارات الرياض والهيئة ومنسوبي شركة الخدمات الأرضية والخطوط السعودية وطيران ناس.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل حالياً على ترسية مشروع توسعة وتطوير صالات المطار (١، ٢، ٣، ٤) التي وافق المقام السامي الكريم عليها لتساهم في رفع الكفاءة والطاقة الاستيعابية إلى ٤٧ مليون مسافر شاملة الصالة الخامسة التي تصل طاقتها الاستيعابية وحدها إلى ١٢ مليون مسافر، مع العلم بأن المطار يعمل حالياً بطاقة تتجاوز ٢٤ مليون مسافر وهو ضعف الطاقة الاستيعابية المصممة للمطار (١٢ مليون مسافر).

حركة الصالة الثانية تعمل بإنسيابية من صباح أمس السبت

قبول الأمتعة عبر الشركات العاملة بالمطار

حركة سفر مرتفعة مع بدء إجازة العيد (عدسة/ نايف الحربي)