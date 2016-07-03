خادم الحرمين يستقبل رئيسي أفغانستان والجابون ووزير الدفاع الجيبوتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس، فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون. كما استقبل الملك المفدى -رعاه الله- دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، ووزير الدفاع الجيبوتي علي حسن بهدون، ورئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، والأمين العام لمنظمة الأوبك محمد باركيندو.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبالات ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشاري بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن بندر، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي بن الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

الملك سلمان يرحب برئيس الجابون

خادم الحرمين يصافح الأمين العام لمنظمة أوبك

.. ويلتقي بالشيخ راشد الغنوشي

المليك متوسطاً رئيسي أفغانستان والجابون وولي العهد

خادم الحرمين والرئيس الجابوني والأمير محمد بن نايف

ولي العهد يرحب بالرئيس الأفغاني

الأمير محمد بن نايف يصافح رئيس الغابون

.. ويتناول الأفطار رفقة سعد الحريري وراشد الغنوشي