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تقرير في الجول - ما الذي يشربه اللاعبين أثناء المباراة.. ' ليست مجرد مياة '

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تقرير في الجول - ما الذي يشربه اللاعبين أثناء المباراة.. ' ليست مجرد مياة ' تقرير في الجول - ما الذي يشربه اللاعبين أثناء المباراة.. ' ليست مجرد مياة '

يلجأ العديد من الرياضيين وبالتحديد لاعبي كرة القدم لشرب السوائل والعصائر لمد أجسامهم بالطاقة اللازمة لمواصلة اللعب.

الزجاجات التي يتبادلها اللاعبون وتظهر في شاشات التلفاز في أوقات الاستراحة صنعت خصيصا من أجلهم، لتعويض الجهد المبذول خلال المباريات، بدأت في التداول عام 1985، لتعويض الجسم بالطاقة المطلوبة نتيجة التعرق.

ولكن ما الذي تتكون منه تلك الزجاجات؟ هذا ما يُجيب عنه FilGoal.com.

الماء يكون العنصر الأساسي، وتبلغ نسبته 94% من مكونات المشروب، بالإضافة لمعادن هامة للجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم وكربوهيدرات، وتكون خالية من والبروتين.

350 أو 500 ملليتر يضاف لها نكهات البرتقال أو الليمون تكون كافية لإعادة الطاقة اللاعبين.

كيف تفيد الجسم وتمده بالطاقة؟

يفقد الجسم الأملاح والماء والكربوهيدرات أثناء ممارسة مجهود شاق، بالتحديد بعد مرور 60 دقيقة.

تعمل تلك المشروبات على تفادي خسارة الماء والأملاح من الجسم، بمده بما فقده من معادن أثناء اللعب.

فعلي سبيل المثال رشفة من هذا المشروب تعوض الجسم بما فقده من معادن وتوفر معدن "صوديوم" الذي فقده الجسم أثناء التعرق وكربوهيدرات للحفاظ على مجهود العضلات أثناء الإرهاق.

ويعتبر معهد "جيتوراد" للعلوم الرياضية Gatorade science sports institute الأمريكي رائدا في إنتاج هذا المشروب الذي يحمل أسمه.

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