محافظ القاهرة يشهد نهائى الدورة الرمضانية بملاعب الأسمرات

شهدت ملاعب مدينة الأسمرات بحى المقطم، مساء أمس السبت، ختام الدورة الرمضانية التى تقيمها مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بمشاركة 67 مركز شباب ونادى تحت شعار "تحيا مصر ".

وفار مركز شباب النصر على مركز شباب المقطم فى المباراة النهائية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، بينما حصل المركز الثالث مركز شباب القلعة، وحضر الحفل الختامى للبطولة اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة واللواء محمد عشماوى مدير صندوق تحيا مصر وكوكبة من ألمع نجوم كرة القدم أبرزهم أحمد شوبير وهانى رمزى وأحمد حسن وجمال حمزة وأحمد كشرى ومحمد عمارة وغيرهم.

وأكد اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نجاح هذه الدورة التى شارك بها أكثر من 70 مركز شباب بالمدينة الجديدة بحى المقطم، يعد إبرازاً لأهمية المكان الجديدة كأحد وسائل القضاء على العشوائيات.

وأضاف القائم بأعمال محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاحتفاليات والأحداث الهامة بمدينة الأسمرات الجديدة، موجهاً الشكر إلى صندوق تحيا مصر والقائمين على العمل به لدوره فى مواجهة العشوائيات.

وقال محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، إنه تم تسليم فريق مركز شباب النصر الميداليات الذهبية وكأس البطولة، مشيراً إلى أن البطولة هدفها إبراز أهمية مدينة الأسمرات الجديدة، وتوضيح الدور الذى يقوم به صندوق "تحيا مصر"، فى دعم المدينة الجديدة، ومواجهة العشوائيات، كما تم التبرع بأموال الرعاة لصالح صندوق "تحيا مصر".

اليوم.. ختام الدورة الرمضانية بملاعب "الأسمرات" بمشاركة كبار نجوم الرياضة

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