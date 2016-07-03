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إسلام جمال لـ في الجول: سعيد باستقبال الزمالك ومرتضى رفض طلبي

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إسلام جمال لـ في الجول: سعيد باستقبال الزمالك ومرتضى رفض طلبي إسلام جمال لـ في الجول: سعيد باستقبال الزمالك ومرتضى رفض طلبي

أكد إسلام جمال مدافع نادي الإسماعيلي المعار من نادي الزمالك عودته من جديد إلى الفريق وذلك عقب الجلسة التي جمعته بمرتضى منصور رئيس النادي.

إسلام جمال يقضي فترة إعارة من الزمالك إلى الإسماعيلي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري. قبل أن يتواجد اللاعب في النادي مساء يوم السبت. (طالع التفاصيل)

وقال إسلام جمال لـFilGoal.com عقب نهاية الجلسة مع مرتضى "سعيد جدا بالعودة من جديد إلى الزمالك وتم الاتفاق مع مرتضى منصور على استكمال عقدي مع الفريق".

وكان إسلام جمال قد أنضم إلى الزمالك لمدة 5 سنوات قبل أن يرحل معارا إلى الإسماعيلي. ومن هنا يتبقى للاعب 4 سنوات في عقده.

وواصل اللاعب حديثه قائلا: "أنتظر في الوقت الحالي تواصل إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة من أجل معرفة متى أشارك في التدريبات مع الزمالك".

وكشف إسلام جمال رفض مرتضى منصور طلبه بالمشاركة مع الإسماعيلي في لقاء الكأس أمام المصري.

وأوضح قائلا: "طلبت من مرتضى منصور المشاركة مع الإسماعيلي في الكأس أمام المصري، ولكنه رفض نظرا لأن ميعاد المباراة يأتي بعد موعد القيد الإفريقي. ولذلك لن أقدر على المشاركة".

ويواجه الإسماعيلي نظيره المصري في الـ14 من الشهر الجاري في ربع نهائي كأس .

وجدير بالذكر أنه سيتم فتح باب القيد الإفريقي في العاشر من الشهر الجاري عن أن يغلق في الخامس من شهر أغسطس.

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