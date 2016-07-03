إسعاف ١٠٧ حالات ليلة السابع والعشرين في المسجد النبوي

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي نجاح خطة التغطية الإسعافية لليلة السابع والعشرين للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به بإشراف ومتابعة مدير عام الإدارة العامة بالمنطقة الدكتور معلا الجابري؛ حيث تم وضع خطة التغطية من قبل الشؤون الفنية ومشرفي الخدمات الإسعافية وتنفيذ عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية متمثلة بالفرق الإسعافية للمراكز الداخلية وإدارة التطوع.

هذا وقد تلقت عمليات الهيئة ٣٠٢ بلاغ خلال ٢٤ ساعة في كامل المنطقة كان من ضمنها ١٠٧ بلاغات من الساعة ١٧:٠٠ وحتى انتهاء صلاة التهجد بالمسجد النبوي الشريف وقد بذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جميع الجهود لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي للتعامل مع الحالات الإسعافية، وتم تغطية الحرم الشريف خلال صلاتي التراويح والتهجد بـ١٢ فرقة إسعافية متحركة بالإضافة للعنايات الطبية الثابتة.

وتابع السهلي: بذل المتطوعون من قسمي الرجال والنساء جل اهتمامهم في مباشرة الحالات الإسعافية خلال تواجدهم في داخل المسجد النبوي أو ساحاته والتي فاقت ٢٧ موقعاً للتمركز كان نصيب المواقع الرجالية منها ١١ موقعاً فيما وصلت المواقع النسائية ١٦ موقعاً في الأقسام النسائية، وتم مباشرة ٢٩٨ حالة كان نصيب الفرق النسائية ١٤٣ حالة تم نقل ٣ حالات لسيارات العناية الطبية أو تم طلب فرق إسعافية لها وتم معالجة ١٤٠ حالة في الموقع أو تم إجراء الكشف عليها، وتم مباشرة ١٥٥ حالة عن طريق الفرق التطوعية الرجالية وتم نقل ٢٧ حالة لفرق العناية الطبية أو تم طلب الفرق الإسعافية لنقلها من المسجد النبوي وتم إجراء الكشف أو المعالجة في الموقع لـ ١٢٨ حالة.

وبين بأنه تم تنفيذ الخطة بكل حرفية ودقة عالية وتم رصد الملاحظات لإجراء التعديلات المناسبة لتنفيذ خطتي صلاة التراويح ليوم ٢٨ لختمة القرآن الكريم وصلاة عيد الفطر.