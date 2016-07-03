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قائد قوة المسجد النبوي يشيد بجهود الكشافة

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أشاد قائد قوة أمن المسجد النبوي الشريف العميد عبدالرحمن المشحن، بجهود أفراد الكشافة وقادة الجمعية مع أمن الحرم النبوي في تنظيم المصلين وتحركاتهم بصورة تكاملية وانسيابية قبل وبعد صلاة المغرب والعشاء والقيام، كما ثمن خلال لقائه بنائب رئيس جمعية الكشافة العربية المشرف العام على مراكز الخدمة الرمضانية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، تفاني أفرادها في عملهم وعطائهم.

من جانبه أكد الدكتور الفهد أن الجمعية تعمل مع شركائها في خدمة المعتمرين والزوار انطلاقاً من الدوافع التي تقوم بها المملكة في الاهتمام بخدمة الحرمين الشريفين لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمدينتين المقدستين في خدمة قاصديها.

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