بلدية المجمعة تنهي استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر

بتوجيه من صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود محافظ المجمعة رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة استكملت بلدية المجمعة استعداداتها لإقامة الاحتفال السنوي بعيد الفطر المبارك تحت شعار عيد المجمعة 37 والذي تنظمه البلدية.

وقال الأستاذ مسفر بن غالب الضويحي رئيس بلدية محافظة المجمعة أنه تم الاستعداد المبكر للاحتفالات والإعداد لها بشكل جيد يضمن تقديمها بصورة تلبي رغبات سكان المحافظة وتحقق تطلعاتهم بكافة شرائحهم.

وذكر الضويحي أن الاحتفال الرسمي سيقام برعاية سمو محافظ المجمعة مساء اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك بميدان البلدية الحضري وسيشمل العرضة السعودية وأوبريت "أبطال الحد الجنوبي" واوبريت "حزم وعزيمة"، وقصائد شعرية ومحاورة بمشاركة نخبة من الشعراء، وسيتم خلال الحفل توزيع جوائز للحضور وتكريم الرعاة والداعمين.

يتزامن مع ذلك انطلاق فعاليات موجهة للأطفال والعائلات من خلال خمسة مواقع مختلفة على مدى أربعة أيام حيث تشمل عروض الفرسان السعوديين في ميادين المحافظة أول أيام عيد الفطر المبارك وكذلك ملتقى معايدة الأهالي في نادي الفيحاء وفعاليات نسائية في مبنى استراحة البلدية.

وسيصاحب ذلك عروض مستمرة طوال أيام العيد في حديقة الملك فهد ومضمار مشاة العوائل على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وحديقة المقصورة على طريق الملك فهد وتشمل عروض هوائية ومسرحيات للأطفال الهادفة والمنلوجات والإنشاد والألعاب والمسابقات الحركية وعروض المهرجين والشخصيات الكوميدية وعروض الليزر والبخار والفقاعات والملعب الصابوني، كذلك سيكون هناك مخيًم معايدة على طريق السريع وتوزيع جوائز وهدايا عيد للمسافرين، ويمكن الاطلاع على تفاصيل برنامج احتفالات عيد المجمعة 37 من خلال زيارة الحساب الرسمي لبلدية محافظة المجمعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@twitmajmun) أو الاطلاع على نشرة الفعاليات .

كما تم تهيئة حديقة الملك فهد والمقصورة والمسطحات الخضراء بحديقة البحيرة ومتنزه السد وغيرها لاستقبال المتنزهين وتقديم كافة الخدمات من خلال تكثيف فرق النظافة والصيانة خلال أيام العيد لجهودهم بالإضافة إلى الساحات البلدية للممارسة الأنشطة الرياضية .

وأضاف رئيس بلدية محافظة المجمعة أنه تم استكمال أعمال تهيئة المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بصيانة النوافير وتركيب عقود الزينة على أعمدة الإنارة بمواقع مختلفة وتجهيز وتهيئة مصليات العيد وإعداد فرق مناوبة لتقديم الخدمات البلدية للمواطنين طوال أيام العيد بجهود مكثفة على مدار الساعة لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال إعداد برامج عملية هدفت إلى تشكيل فرق عمل للإشراف على أعمال النظافة والرقابة الصحية والفنية وإدارة المشروعات وأعمال الصيانة العامة وتنسيق الحدائق والتشجير والمتنزهات والأعمال الكهربائية وأعمال الطوارئ وكذلك فرق المساندة لتجهيز موقع الاحتفال الرئيسي ومواقع الفعاليات المختلفة.

شوارع المجمعة تزدان بعناقيد الإضاءة

الضويحي يتفقد مقر الحفل

عناقيد الزينة تزين أحد الشوارع

المجمعة استعدت مبكراً لعيد الفطر