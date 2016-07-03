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الرويضة تكمل استعداداتها لإقامة حفل الأهالي بعيد الفطر

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الرويضة تكمل استعداداتها لإقامة حفل الأهالي بعيد الفطر الرويضة تكمل استعداداتها لإقامة حفل الأهالي بعيد الفطر

م. سلطان النتيفات

الرويضة - علي الحضان

أكد رئيس بلدية الرويضة م. سلطان النتيفات بان البلدية أعدت خطة تتضمن تكثيف الأعمال الرقابية خلال إجازة العيد على المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ وتكثيف أعمال النظافة حرصاً على سلامة المواطنين.

وبين م. النتيفات أن بلدية الرويضة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تكثيف جهودها في متابعة نظافة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، وتهيئة العديد من المواقع العامة في المدينة ابتهاجاً بهذه المناسبة ومشاركة الأهالي فرحتهم، حيث قامت بتهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل طرق ومداخل الرويضة بعقود الزينة التجميلية على أعمدة الإنارة والشوارع باللوحات الترحيبية والأشكال المضيئة ولوحات المعايدة كما تواصل البلدية استعداداتها لتجهيز مقر إقامة حفل أهالي الرويضة لعيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة ايام الذي يتضمن حفل خطابي وقصائد شعرية وإقامة العرضة كما تتخلل فقرات المهرجان برامج ترفيهية للأطفال والشباب ومسابقات ترفيهية وجوائز وسحوبات وهديا قيمة للجمهور كما تحتوي علي عرض فقرات للفرقة الشعبية خلال الثلاثة أيام.

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