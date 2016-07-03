أخبار سوريا.. المرصد: تنظيم داعش تصد قوات تدعمها واشنطن فى منبج

قال المرصد السورى ومصادر كردية، إن مقاتلى تنظيم داعش صدوا أمس السبت، هجوما لقوات مدعومة من الولايات المتحدة حاولت التقدم فى مدينة منبج الخاضعة لسيطرة التنظيم، وذلك لأول مرة منذ هجوم كبير للسيطرة على المدينة وقطع الطريق الاستراتيجى الرئيسى للمتشددين إلى تركيا، وبدأت قوات سوريا الديمقراطية عملية منبج منذ شهر بهدف عزل آخر منطقة للتنظيم على الحدود السورية التركية.

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية، من مقاتلى أكراد وعرب وتحظى بدعم جوى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة وتساعدها أيضا قوات أمريكية خاصة.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان إن المتشددين طردوا قوات سوريا الديمقراطية من منطقة رئيسية بجنوب المدينة كانت مسرحا لقتال عنيف بعدما فجر انتحاريون سيارة ملغومة، واستعاد المتشددون أيضا قرية تقع فى شمال غرب المدينة.

وقالت مصادر كردية، إن التقدم فى اقتحام المدينة تباطأ مع استعانة المتشددين بقناصة وقيامها بزرع ألغام ومنعها المدنيين من المغادرة لإعاقة القدرة الجوية الأمريكية فى قصف المدينة دون وقوع عدد كبير من الضحايا.