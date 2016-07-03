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الكويت تقرر نشر عناصر القوات الخاصة لتأمين المطار عقب تفجيرات "أتاتورك"

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الكويت تقرر نشر عناصر القوات الخاصة لتأمين المطار عقب تفجيرات "أتاتورك" الكويت تقرر نشر عناصر القوات الخاصة لتأمين المطار عقب تفجيرات "أتاتورك"
قررت وزارة الداخلية الكويتية، نشر 50 عنصر أمن من وحدة المهام الخاصة التابعة للقوات الخاصة والمسؤولة عن تأمين المنشآت فى مطار الكويت الدولى، للتحرك داخل وخارج المطار، عدا المناطق المحظورة، بهدف تأمين مطار الكويت الدولى، فى إجراء احترازى بعد التفجيرات التى ضربت أخيراً مطار اتاتورك فى تركيا.

وذكرت صحيفة "الراى" الكويتية أنه مع استعداد الشركة الأمنية العالمية "جى فور أس" لمباشرة عملها فى مطار الكويت الدولى أول أغسطس المقبل، دخلت القوات الخاصة على خط حماية الأمن فى المطار.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة انه تم نشر الوحدة الأمنية بأسلحة محمولة مذخرة، ومهمتها دعم العمل الأمنى داخل المطار وتأمين المحيطين الداخلى والخارجى له، والعمل على تقليل أعداد مودعى المسافرين ومستقبليهم، لتخفيف الازدحام فى المطار ولتحقيق عنصر الأمن والأمان فى المنفذ الحيوى.
>من جانب آخر، قالت المصادر ان الشركة الأمنية العالمية "جى فور اس" سوف تباشر عملها أول اغسطس المقبل، وهى باشرت حالياً وضع خطة العمل وتحديد أماكن انتشار أفرادها على البوابات وأماكن توزيع التفتيش الأمنى.


>بالفيديو.. مواطن كويتى يسجل لحظات الرعب والقلق داخل مطار أتاتورك قبل تفجيره
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مصر 365

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