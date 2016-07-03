أخبار العراق.. 6 قتلى و20 جريحا فى اعتداء بسيارة مفخخة فى بغداد

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب عشرون آخرون بجروح ليل السبت الأحد، فى اعتداء بسيارة مفخخة فى حى وسط بغداد، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وأشار المسؤولون إلى أن التفجير وقع فى حى الكرادة الذى يعج بالمتسوقين قبل عيد الفطر، وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية سعد معن أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم.

وأضاف أن التفجير أسفر عن احتراق عدد من المتاجر أيضا، ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الاعتداء، علما أن تنظيم داعش، غالبا ما يشن هجمات مماثة ضد مدنيين فى بغداد ومدن عراقية أخرى.

وسيطر التنظيم الجهادى فى العام 2014 على مساحات واسعة من العراق، إلا أن القوات الحكومية أعادت فرض سيطرتها فى بعض من تلك المناطق، كانت آخرها مدينة الفلوجة غرب بغداد.