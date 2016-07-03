عمرو أديب يسجد شكراً لله بعد تبرع مواطن سعودى بـ5 مليون جنيه لعلاج المرضى

فوجئ الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" بتبرع مواطن سعودى بمبلغ 5 مليون جنيه مصرى، ما أصاب أديب بالذهول، ودفعه للسجود على الهواء مباشرة شكراً لله.

يأتى ذلك أثناء اذاعة الحلقة السنوية من برنامج "القاهرة اليوم" والتى يستضيف فيها الاعلامى عمرو أديب الشيخ خالد الجندى من كبار علماء الأزهر الشريف، الخاصة بتبرعات علاج حالات مستشفى وادى النيل حيث اقتربت حصيلة التبرعات إلى الآن من 12 مليون جنيه.

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