إسلام جمال يظهر في الزمالك

تواجد إسلام جمال لاعب الإسماعيلي المعار من نادي الزمالك داخل مقر ناديه الأول من أجل تأكيد عودته من جديد إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل

إسلام جمال يقضي فترة إعارة من الزمالك إلى الإسماعيلي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد إسلام جمال لـFilGoal.com في أكثر من مناسبة أن "رغبتي الأولى هي العودة للزمالك".

ووصل إسلام جمال مساء يوم السبت إلى نادي الزمالك ومن المنتظر أن يعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي من أجل تأكيد عودته ونهاية الإعارة مع الإسماعيلي ليصبح جاهزا للمشاركة مع الزمالك بداية من الموسم المقبل.

ولعب إسلام جمال 20 مباراة هذا الموسم. 3 بقميص الزمالك و17 بقميص الإسماعيلي. نجح في تسجيل هدفا وصناعة أخر.