أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسلام جمال يظهر في الزمالك

Google+ Print
إسلام جمال يظهر في الزمالك إسلام جمال يظهر في الزمالك

تواجد إسلام جمال لاعب الإسماعيلي المعار من نادي الزمالك داخل مقر ناديه الأول من أجل تأكيد عودته من جديد إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل

إسلام جمال يقضي فترة إعارة من الزمالك إلى الإسماعيلي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد إسلام جمال لـFilGoal.com في أكثر من مناسبة أن "رغبتي الأولى هي العودة للزمالك".

ووصل إسلام جمال مساء يوم السبت إلى نادي الزمالك ومن المنتظر أن يعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي من أجل تأكيد عودته ونهاية الإعارة مع الإسماعيلي ليصبح جاهزا للمشاركة مع الزمالك بداية من الموسم المقبل.

ولعب إسلام جمال 20 مباراة هذا الموسم. 3 بقميص الزمالك و17 بقميص الإسماعيلي. نجح في تسجيل هدفا وصناعة أخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع