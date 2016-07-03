علي لطفي يتحدث عن الانتقال إلى الأهلي ويوجه رسالة لإكرامي

تحدث علي لطفي حارس مرمى نادي إنبي عن "اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي".

عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أكد في وقت سابق أن الأهلي "أخبرنا برغبته في شراء علي لطفي". (طالع التفاصيل)

وقال علي لطفي: "أي لاعب في مصر والوطن العربي يتمنى اللعب في النادي الأهلي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "حتى الآن الأمور مع إدارة نادي إنبي وإدارة الأهلي. المفاوضات بينهما".

وواصل "أتمنى من نادي إنبي الوقوف بجانبي في تلك الفترة. أبلغتهم برغبتي في اللعب للأهلي والإدارة لم تمنع ذلك وأكدت لي مناقشة الأمر مع إدارة الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "أبديت رغبتي في اللعب بالنادي الأهلي بكل تأكيد ولكنني لم أوقع على العقود حتى الآن".

المنافسة في الأهلي وإكرامي

(هل تخاف من دكة الأهلي؟) هكذا وجه مراسل قناة ONTV سؤاله إلى علي لطفي ليُجيب الأخير قائلا: "المنافسة ستُفيد الأهلي بكل تأكيد. الملعب موجود للجميع وسيكون التنافس قويا مع حراس مرمى كبار مثل شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض".

وتابع "لا أرى وجود أزمة في حراسة الأهلي. شريف إكرامي قائد كبير وحارس منتخب مصر وأي لاعب يمر بكبوة".

وأتم "لابد من الجميع الوقوف بجانبه لأن ما يحدث له، يحدث لأي لاعب".

شاهد الفيديو

طالع أيضا

في الجول يكشف – ماذا طلب يول من الأهلي.. "الأجانب رقم 1"