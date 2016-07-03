أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

علي لطفي يتحدث عن الانتقال إلى الأهلي ويوجه رسالة لإكرامي

Google+ Print
علي لطفي يتحدث عن الانتقال إلى الأهلي ويوجه رسالة لإكرامي علي لطفي يتحدث عن الانتقال إلى الأهلي ويوجه رسالة لإكرامي

تحدث علي لطفي حارس مرمى نادي إنبي عن "اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي".

عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أكد في وقت سابق أن الأهلي "أخبرنا برغبته في شراء علي لطفي". (طالع التفاصيل)

وقال علي لطفي: "أي لاعب في والوطن العربي يتمنى اللعب في النادي الأهلي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "حتى الآن الأمور مع إدارة نادي إنبي وإدارة الأهلي. المفاوضات بينهما".

وواصل "أتمنى من نادي إنبي الوقوف بجانبي في تلك الفترة. أبلغتهم برغبتي في اللعب للأهلي والإدارة لم تمنع ذلك وأكدت لي مناقشة الأمر مع إدارة الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "أبديت رغبتي في اللعب بالنادي الأهلي بكل تأكيد ولكنني لم أوقع على العقود حتى الآن".

المنافسة في الأهلي وإكرامي

(هل تخاف من دكة الأهلي؟) هكذا وجه مراسل قناة ONTV سؤاله إلى علي لطفي ليُجيب الأخير قائلا: "المنافسة ستُفيد الأهلي بكل تأكيد. الملعب موجود للجميع وسيكون التنافس قويا مع حراس مرمى كبار مثل شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض".

وتابع "لا أرى وجود أزمة في حراسة الأهلي. شريف إكرامي قائد كبير وحارس منتخب مصر وأي لاعب يمر بكبوة".

وأتم "لابد من الجميع الوقوف بجانبه لأن ما يحدث له، يحدث لأي لاعب".

شاهد الفيديو

طالع أيضا

في الجول يكشف – ماذا طلب يول من الأهلي.. "الأجانب رقم 1"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين