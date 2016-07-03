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تعرف على الخليط السحرى لعلاج آلام الجسم فى ساعة واحدة

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تعرف على الخليط السحرى لعلاج آلام الجسم فى ساعة واحدة تعرف على الخليط السحرى لعلاج آلام الجسم فى ساعة واحدة
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الأشخاص الذين يعانون آلام الجسم والمفاصل وسوء النظام الغذائى جاءت معاناتهم من كون العظام لديهم فى الأساس ضعيفة.

وقدم التقرير مكونات من المطبخ يمكن أن تخفف ألم الجسم فى ساعة واحدة، وتتضمن المكونات الآتى: 2 ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الخروع.

وذكر التقرير أن هذا الخليط عند وضعه على المنطقة المصابة يساعد فى التعافى من آلام الجسم والمفاصل إلى حد كبير، كما يسهم فى تقليل الالتهابات والتورم، كما أنه يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة مما يساعد فى الحد من الألم.

وتابع التقرير أنه يتم خلط هذه المكونات على بعضها البعض فى وعاء وتخلط جيدا حتى تعطى شكل عجينة، ويتم استخدامها فى تدليك المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق ثم يتم غسلها بالماء، مؤكدا أن هذا يساعد فى الحد من الشعور بالألم.


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