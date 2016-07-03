فى أقل من ساعتين.. رجال مباحث منشأة ناصر يضبطون سارقى 1.7 مليون جنيه

كشف رجال مباحث منشأة ناصر بالقاهرة فى أقل من ساعتين غموض سرقة مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات فى مصر الجديدة، وتوصلوا إلى أن سائقًا بالشركة اتفق مع أبناء خالته على قطع الطريق عليه ومن معه من رجال أمن الشركة واقتيادهم لمنطقة المقابر بمنشأة ناصر وتهديدهم بالسلاح والاستيلاء منهم على المبلغ بشكل لا يثير الشكوك فيه وبمداهمتهم ألقت قوة من رجال المباحث القبض على جميع المتهمين جميعًا، وبحوزتهم المبلغ بالكامل، وحررت لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة حيث أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى التفاصيل تلقى العقيد على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من "م.ح" فى العقد الرابع من العمر سائق بشركة أفاد فيه بتعرضه وعدد من أفراد أمن الشركة لحادث سرقة من قبل مجهولين أثناء توجههم بالسيارة قيادته لتسليم مليون و700 ألف لتاجر يتعامل مع الشركة وزعم أنه لا يعرف أوصاف أو أى معلومات عن اللصوص.

وبإخطار اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتفاصيل الواقعة، أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث فى أسرع وقت ممكن وعلى الفور أجرى العقيد على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر التحريات التى أسفرت عن أن السائق مقدم البلاغ هو المتهم الرئيسى بالاستيلاء على المبلغ، بعدما اتفق مع أبناء خالته على قطع الطريق عليه ومن معه من رجال أمن الشركة واقتيادهم لمنطقة المقابر بمنشأة ناصر وتهديدهم بالسلاح والاستيلاء منهم على المبلغ بشكل لا يثير الشكوك فيه.

وبعد ضبط السائق توصلت القوة إلى مكان باقى أفراد التشكيل العصابى وضبطتهم فى أقل من ساعتين وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه قبل توزيعه بينهم وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب مرورهم بضائقة مالية وبتحريض من ابن خالتهم الذى يعمل سائق بالشركة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمته وبإعادة المبلغ المستولى عليه لصاحب الشركة.

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