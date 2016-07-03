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صحيفة: الكويت تعتزم اقتراض 16.5 مليار دولار لسد عجز الموازنة

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صحيفة: الكويت تعتزم اقتراض 16.5 مليار دولار لسد عجز الموازنة صحيفة: الكويت تعتزم اقتراض 16.5 مليار دولار لسد عجز الموازنة
ذكرت صحيفة "القبس" أن الكويتية تعتزم اقتراض 16.5 مليار دولار لسد العجز المتوقع فى الموازنة العامة لسنة 2016/2017 والذى من المتوقع أن يبلغ 4 مليارات دينار كويتى (13.5 مليار دولار تقريبًا).

وقالت الصحيفة إن إستراتيجية وزارة المالية الكويتية لتغطية العجز تقوم على اقتراض مليارى دينار كويتى بسندات دين من السوق المحلية وإصدار 3 مليارات دينار أو ما يعادلها بالدولار بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية وتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطى العام للدولة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الأوضاع الحالية بالكويت استدعت إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، تتولى رسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزى.

وأضاف المصدر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017/2016 تتطلب حتمية ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن أغلب السيناريوهات المتاحة تشير إلى أن النفط سوف تظل ولفترة طويلة مقبلة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية.


>ارتفاع حجم صادرات مصر للكويت لـ102 مليون دولار خلال الربع الأول من 2016
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مصر 365

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