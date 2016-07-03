دار الإفتاء تستطلع هلال "شوال" غدا.. و 12 لجنة فلكية تتولى الرصد

تستطلع اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مساء غدا الاثنين رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى 1437.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، فى بيان رسمى ، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، وتحديد أول أيام الشهر الهجرى، وكذلك أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه أعلن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن عدة شهر رمضان لهذا العام، فلكيا، ستكون 30 يومًا، وأن آخر أيام الشهر الكريم سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 يوليو، وسيكون يوم الأربعاء 6 يوليو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف "عودة"، أن صلاة العيد ستكون تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة من صباح يوم الأربعاء بالقاهرة والجيزة ، أما محافظة الإسكندرية ستكون فى تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة.

فيما ، أكد الدكتور أسامة رحومة رئيس قسم الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، أن عدد اللجان التى تقوم برصد يبلغ عددها من 7 إلي 12 لجنة، حيث يحدد عدد اللجان التى ستتولى الاستطلاع حسب الإمكانات المتاحة، وظروف المناطق التى سيتم الرصد بها، موضحا أنها توزع بجميع أنحاء الجمهورية من الشمال وحتى أقصى الجنوب .

وأضاف رحومة ، أن عدد أعضاء اللجنة يصل إلى 15 فردا يمثلون دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف وهيئة المساحة والمعهد بالإضافة ‘لى قيادات أمنية لتأمينها ، موضحا أن المركز الرئيسى فى عملية الرصد يكون بمرصد حلوان حيث إنه هو المكان الذى يتلقى كافة الرؤى من اللجان بالمحافظات ويبلغ بالرؤية الشرعية دار الإفتاء والجهات المختلفة .

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