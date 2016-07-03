كيم كاردشيان تهاجم الكونغرس: لم يكن عليه أن يخذلنا

هاجمت النجمة العالمية كيم كاردشيان Kim Kardashian مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس)، وذلك لرفضه تمرير أربعة مقترحات مختلفة، تتعلق بتشديد الرقابة على شراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب هجوم أورلاندو، الذي أدّ إلى مقتل 49 شخصاً وإصابة 53 آخرين، خلال الأيام الماضية.

ونشرت النجمة العالمية كاردشيان سلسلة من التغريدات على حسابها الرسمي على موقع تويتر تقول فيها: "حقيقة أن أيّ شخص يمكنه الوصول للأسلحة النارية بهذه السهولة هو أمر مخيف جداً. وبعد الخسارة المدمّرة ضحايا هجوم أورلاندو لم يكن على مجلس الشيوخ أن يخذلنا!!!".

أضافت كيم في تغريدة أخرى: "أمر محزن للغاية! صوّت مجلس الشيوخ ضد إلزام تحريات فحص الخلفية لشراء الأسلحة. لذلك لا يزال باستطاعة الإرهابيين على قائمة المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شراء الأسلحة بشكل قانوني، كما يستطيع المختلون عقلياً شراء المسدسات من دون فحص الخلفية أيضاً".

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدّث فيها نجمة تلفزيون الواقع في الشؤون السياسية، إذ غرّدت في السابق قائلة: "كيف يستطيع أيّ شخص بسهولة شراء الأسلحة عبر الإنترنت، ألا يقزّزكم هذا الأمر؟"، إذ لا يوجد تحريات فحص الخلفية؛ وذلك إشارة منها إلى الرجل الذي قتل ثمانية أشخاص في عملية إطلاق نار بولاية تكساس.

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