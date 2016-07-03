علي العلياني: داوود الشريان يقلدني شاء من شاء وأبى من أبى

إتهم الإعلامي علي العلياني زميله الإعلامي داوود الشرين بتقليده، مشيراً أنه يفعل ذلك للمرة الثانية.

علي العلياني الذي أطل مع الإعلامية سارة الدندراوي على شاشة "العربية" متحدثاً عن الموسم الثالث من برنامجه "يا هلا رمضان" وقال" الموسم الجديد ناجح وأضاف للموسم السابقة"

وعن رأيه بالمنافسة في رمضان، قال "المنافسة ليست صعبة بالنسبة إليّ، بل لمن ينافس. وأنا أفضل أن أسمي الأشياء بأسمائها، وأنت تقصدين برنامج "الشريان" لداوود الشريان. أنا أحترم عملهم المهني وأقدره كما أنني أقدر داوود شخصيا، ولكنها ليست المرة الأولى التي يقلد فيها الشريان، عملي بل إن هذا الامر يحصل للمرة الثانية. عندما قدمنا برنامج "يا هلا" الذي كان مؤثراً في الساحة السعويمة، قدم الشريان برنامج "الثامن" الذي هو إنعكاساً لبرنامجي".

وعندما قالت له سارة أن فكرة البرنامج عالمية، علق "إذا كانت الفكرة عالمية لماذا لم يقدموها قبلي. انا احترم داوود واقدر تاريخه الصحفي، ولكن برنامجه "الشريان" هو لبرنامجي "يا هلا " شاء من شاء وأبى من أبى".