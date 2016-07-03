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45 مليون جنية أجر الأسطورة محمد رمضان عن مسلسل 2017

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السبت 02-07-2016 21:13

جدد الفنان محمد رمضان تأكيده بتوقيع عقد جديد مع قناة النهار لتقديم مسلسل بماراثون دراما رمضان 2017، مقابل 45 مليون جنيه، وهو ضعف ما تقاضاه عن مسلسله المثير للجدل "الأسطورة" من شركة انتاج تابعة لشبكة قنوات MBC، وأكدت مصادر مقربة منه أنه تقدم بطلب فسخ تعاقد الأخيرة معه حيث نص العقد على تقديم عملين للعامين 2016، و2017 مقابل 50 مليون جنيه تقاضى نصفها بالفعل.

المصادر نفسها أكدت أن رمضان على فسخ التعاقد مع قنوات MBC بسبب ما اعتبره تجاهلا منها للدعاية لمسلسله الأسطورة، لحساب مسلسلات أخري عرضت بموسم دراما رمضان 2016، كما أنه سبق ووضع عدة شروط فيما يخص مواعيد العرض والإعادة والبروموهات التشويقية، ولكن القناة رفضتها بالكامل، ولهذا وافق على العرض المغري فنيا وماليا من شبكة قنوات النهار حيث تمت الموافقة على كل شروطه.

يذكر أن شبكة قنوات MBCأصدرت تنويهات عدة تؤكد التزامها بسريان العقد مع رمضان للعام القادم، وتضمن بيان الشركة المنتجة تهديدا واضحا باللجوء للقضاء في حال تأكد توقيع الأسطورة لشركة انتاج أخري، علما بأنه سبق وقفه عن العمل بسبب أزمة مماثلة.

ترى هل يصبح رمضان الأعلى أجرا بموسم دراما رمضان 2017 بدلا من الزعيم عادل أمام الذي وقع بالفعل عقود مسلسله الجديد بأجر 40 مليون فقط؟

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سيدتي

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