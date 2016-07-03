محافظ سوهاج يكرم عاملا أنقذ طالبة طعنها عامل أمام كنيسة مار جرجس

كرم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أحد المواطنين أنقذ طالبة اعتدى عليها عامل خدمات وأصابها بجرح طعنى بالرقبة وتم اجراء كشف المخدرات على المتهم وإرسال التقرير إلى النيابة.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج زارا الطالبة "لوسيا.أ.م" 14 عامًا تعرضت لإصابة بالرقبة بعد اعتداء المتهم "م.ط.م" 44 عامًا موظف بوزارة المالية أمام كنيسة مار جرجس مساء أمس السبت.

وأوضح المحافظ أن الحالة الصحية للمجنى عليها مطمئنة جدًا وخرجت من مستشفى الهلال بعد أن تلقت العلاج اللازم وذلك بعد تعرضها لإصابة بالرقبة بسيطة كما تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة وتتولى الأجهزة الأمنية والمباحث التحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامه وذلك للوقوف على أسباب الحادث.

محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران طالبة طعنها عامل خدمات

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