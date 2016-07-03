"مستقبل وطن" بالإسماعيلية ينظم أمسية ثقافية عن التسامح والمحبة فى الأديان

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، أمسية ثقافية لأمانة التدريب والتثقيف وأمانة التل الكبير، عن التسامح والمحبة فى الأديان وأثرها فى بناء المجتمع.

وشارك فى الأمسية الثقافية لحزب مستقبل وطن، ممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وذلك بحضور أحمد مصطفى، أمين عام الحزب بالتل الكبير، ومحمود عسل، أمين لجنة التدريب والتثقيف على مستوى محافظة الاسماعيلية.

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