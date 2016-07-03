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خليفة بن محمد بن خالد يكرم المشاركين في "الإمارات تقرأ"

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خليفة بن محمد بن خالد يكرم المشاركين في "الإمارات تقرأ" خليفة بن محمد بن خالد يكرم المشاركين في "الإمارات تقرأ"

كرم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، المشاركين في مبادرة «الإمارات تقرأ» والتي كانت أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وأقيمت في مدينة العين مؤخراً.

وحضر التكريم الشيخ حمدان بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وقد أسهمت المبادرة في إدخال الدولة لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر جلسة قرائية في العالم، بحضور أكثر من 2500 مُشاركة.وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أهمية هذه المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة والمعرفة، وترفع من مستوى القراءة والتعليم لدى أبناء الإمارات، تطبيقاً لرؤية القيادة.

وقدم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تبنيه ورعايته هذه المبادرة.

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