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نقل عامل مشرحة مستشفى الإسماعيلية لمحافظة الشرقية لتقاعسه عن العمل

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نقل عامل مشرحة مستشفى الإسماعيلية لمحافظة الشرقية لتقاعسه عن العمل نقل عامل مشرحة مستشفى الإسماعيلية لمحافظة الشرقية لتقاعسه عن العمل
أعلن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية أنه تم تنفيذ القرار الذى أصدره اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بنقل عامل المشرحة بمستشفى الإسماعيلية العام ويدعى سيد مصطفى محمد إلى خارج محافظة الإسماعيلية، وندبه إلى محافظة الشرقية لمدة عام، وذلك لتقاعسه وعدم تواجده أثناء العمل والتقصير فى أدى واجباته ومهامه الوظيفية.

وقال أبو سليمان، فى تصريحات صحفية، إن هذا يأتى فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية وتأكيداته بشأن العمل على رفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين من خلال المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية العامة والمركزية والوحدات الصحية ومن منطلق أن الحصول على العلاج والدواء والخدمة الطبية المتميزةـ وهو حق أصيل لكل مواطن والعمل على توفير الخدمة لجميع شرائح وفئات المواطنين بما يليق بكرامة والمصريين.


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