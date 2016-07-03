حمدان بن زايد: «الهلال الأحمر» تواكب المستجدات الإنسانية الدولية

ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقصر النخيل، مساء أمس، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة للعام الحالي.

وأكد سموه مواكبة الهيئة للمستجدات على الساحة الإنسانية الدولية بالمزيد من المبادرات النوعية بفضل دعم القيادة الرشيدة ومساندة المانحين والمتبرعين والمحسنين الذين هم خلف كل ما تحقق من إنجازات لصالح الشرائح والفئات التي ترعاها الهيئة داخل الدولة وخارجها.

وقال سموه إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني سيظل دافعاً لنا جميعاً لتقديم المزيد من الجهود خدمة للإنسانية وتحقيقاً لتطلعاتها المشروعة في العيش الكريم، ووجه سموه بتبني المزيد من المبادرات التي تعزز دور الهيئة على الساحة المحلية وتفي باحتياجات الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات وذوي الدخل المحدود.

ونقل سموه لأعضاء المجلس تقدير القيادة الرشيدة للدور الذي يضطلع به مجلس الإدارة في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من الإنجازات على الصعيد الإنساني.

وناقش اجتماع مجلس الإدارة عدداً من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلاً وتفعل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.

واستعرض المجلس التقارير التي قدمها الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر حول جهود الهيئة الإنسانية وبرامجها ومشاريعها التنموية وعملياتها الإغاثية الأخيرة في كل من جزر القمر وفلسطين واليمن.

وأشار الفلاحي إلى أن وفداً من الهيئة زار مؤخراً جزر القمر وبحث مع المسؤولين هناك تنفيذ عدد من المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية ووقع اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر القمرية لتعزيز مجالات الشراكة بين الجانبين والتنسيق فيما يخص تنفيذ هذه المشاريع التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات الحيوية.

وتناول تقرير الأمين العام الزيارة التي قام بها مؤخراً وفد من هيئة الهلال الأحمر لفلسطين وافتتح خلالها مركز «شعفاط» الصحي في القدس الشرقية بعد أن قامت الهيئة بإعادة بنائه على أحدث طراز بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ضمن مشاريعها التنموية على الساحة الفلسطينية ويخدم المركز 65 ألف فلسطيني ويوفر لهم الرعاية الصحية في عدد من التخصصات الطبية الحيوية.

وأشار الفلاحي إلى أن زيارة الوفد شملت أيضاً قطاع غزة، حيث تم تدشين المرحلة الأولى من المدارس التي أنشأتها الهيئة لدعم المسيرة التعليمية في القطاع والتي تضمنت 4 مدارس تستوعب 8 آلاف طالب ووقف على سير العمل في المرحلة الثانية والتي تتضمن أيضاً 4 مدارس أخرى، وفي المجال السكني وقف الوفد على مشروع إعادة الإعمار الذي يتضمن تأهيل 800 وحدة سكنية.

وفي محور آخر استعرض مجلس الإدارة تقرير الأمين العام حول جهود هيئة الهلال الأحمر التنموية في اليمن، حيث قامت الهيئة أخيراً بالتنسيق مع شركائها في اليمن بالترتيب لتسليم الدفعة الأخيرة من مساكن مدينة الشيخ زايد لمتضرري السيول في حضرموت، والتي تتكون من 607 وحدات سكنية بتكلفة بلغت 110 ملايين درهم، وتضم الدفعة الأخيرة 204 وحدات سكنية للمتأثرين في المكلا.

كانت الهيئة قد قامت أخيراً بتسليم 403 مساكن للمستفيدين في وادي حضرموت.

وقال الدكتور محمد الفلاحي إن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين العمل في مشاريع البنية التحتية للمدينة والتي تتضمن خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق.

لقاء

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية في قصر النخيل، أمس، الشيخ محمد بن عبدالله بن علي القتبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشاد سموه بجهود السفير العماني في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية. أبوظبي - وام