إصابة 4 وضبط 8 أشخاص بينهم سيدتان فى مشاجرة بأسوان

أصيب مساء أمس السبت 4 أشخاص وألقى القبض على 8 متهمين بينهم سيدتان فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بمنطقة خور عواضة بأسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية خور عواضة دائرة قسم ثان أسوان.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أحمد.ا" 37 سنة، عامل، وشقيقته "أصوليه" 45 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعى أعلى العين اليمنى، و"سعيد.ا" 30 سنة، موظف، مصابًا بكسر بعظام الفك، وتم حجزه بمستشفى أسوان الجامعى، و"شاذلى.ع" 22 سنة، مجند من قوة إدارة قوات أمن أسيوط، مصابًا بجرح بفروة الرأس وأخر أعلى العين اليمنى، وتم إسعافه بمستشفى أسوان الجامعى وخروجه عقب ذلك.

>وطرف ثان "بدرى.ر" 62 سنة، مصابًا بكسر بالساق اليسرى، وتم حجزه بمستشفى أسوان الجامعى، وأبناؤه "أحمد" 25 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، و"زينب" 23 سنة، ممرضة، وجميعهم مقيمون بمحل البلاغ، و"أشرف.ب" 33 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم منطقة السيل دائرة قسم ثان.

وجاء سبب المشاجرة وقوع مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة حول الجيرة "لهو الأطفال" تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب بالشوم والعصى، ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالمحضر، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2615 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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