برج الجدى حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>اليوم مثالى لاستكمال جميع المهام المعلقة إذا لم تكن قادرًا على الانتهاء من عملك فى الموعد المحدد لأسباب خارجة عن ارادتك لديك فرصة كبيرة للحاق به وسيقكون هناك ضغط أقل من الالتزامات الجديدة فى العمل اليوم لكن لا تقلق ستجد ما يكفى من الوقت لاستكمال جميع مهامك.

>حاول أن تخرج وتعيش أى مغامرة مع الشخص الذى تحبه فالانشغال والإهمال فى الفترة الماضية تسببا فى وضع متوتر فى العلاقة بينكما وهو ما يجعلكما بحاجة لأن تعيشا تجربة مشتركة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية تتأثر بالمجهود الزائد الذى تبذله فى هذه الفترة وهو ما يؤثر سلبًا على حياتك المهنية فحاول أن تكون أكثر تنظيما وتمارس عادات صحية وتحصل على النوم الكافي. توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>أنت تحمل الكثير من المشاعر الإيجابية داخلك لكنك لا تحاول نشرها بين الآخرين وهو ما يجعلك فريسة للاكتئاب.

شبكةعيونالإخبارية

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