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برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016 برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016
على الصعيد المهني:
>ستشعر اليوم باختلاف قليل على الصعيد المهنى فينتابك شعور بالحب والسلام وهذا على عكس ما يدور حولك فى بيئة العمل ، حاو أن تأخذ اجازة واستمتع بهذا اليوم ، تنظيم عملك سيساعدك على انجاز مهامك وقد تحصل على ترقية قريباً.

الصعيد العاطفي:
>يحاوطك اليوم العديد من الفرص والظروف الرومانسية، عليك أن تحدد اولوياتك قبل أن تختار شريك حياتك، أما اذا كنت فى علاقة عاطفية سوف تأخذ خطوة ايجابية الى الأمام فى هذه العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>نظرك يتحسن يوم بعد يوم، لا مانع من أن تحتسى بعض القهوة والشاى، ولكن عدد قليل من الناس يعانون من حساسية ضد الشاى والقهوة، يمكنك الاكثار من أكل الجزر، الكنتالوب، المشمش والذين يساعدوك على الحصول على فيتامين A.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>اليوم تتمتع بحظ سعيد فالنجوم والفلك فى صالح اليوم خاصة فى نصفك اليوم الأول، حاول أن تنظم أولوياتك قبل حلول الليل وبذلك ستكون فرصة تحقيقك للنجاح كبيرة، قد يزورك اليوم شخص لم تكن تتوقع أن يزورك.

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مصر 365

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