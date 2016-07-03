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حظك اليوم برج الميزان الأحد 3 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 3 يوليو 2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 3 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..


>الأحلام لن تصبح حقيقة فى يوم وليلة تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهداً من خلال تفاعلك من الزملاء فى العمل والبحث عن أفكار جديدة وتنفيذها بشكل مميز يجعل المحيطين بك يعرفون قدرتك، وتأكد أن بعدها ستجد الترقيات وتولى المناصب بشكل حتمى ومباشر.

على الصعيد العاطفى


>الحاجة إلى التواجد بالقرب من الحبيب تشعرك دائماً لهفة وشوق له، مما يجعلك دائم التعبير عن حبك ومشاعرك له، العلاقة تحتاج إلى بعض الخلافات البسيطة حتى تظهر الطباع المخفية لكل شخص، فعليك أن تعادل بين التعبير عن مشاعرك والحفاظ على سير العلاقة حتى لا تجد نفسك تمضى وقتاً دون أن تعرف حبيبك...

على الصعيد الصحى..


>الاستمرار فى البحث عن عقاقير طبية للحصول على جسم رشيق دون الالتزام بعمل نظام غذائى صحى لن يفيدك بأى شكل من الأشكال، فأنت تحتاج إلى تنظيم وجباتك وتحديد أهم العناصر التى يحتاجها جسمك، من خلال زيارة طبيب تغذية وتنفيذ ما يطلبه منك.

توقعات علماء الفلك..


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الإحباط الذهنى خاصة إنه يسعى إلى الحصول على ترقيات وتولى مناصيب قيادية سريعاً فى محيط عمله، دون أن يبذل الجهود اللازمة، وعليه أن يعرف جيداً متطلبات عمله قبل أن يفكر فى الترقيات.

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مصر 365

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