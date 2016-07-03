برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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الانفعالات الدائمة على كل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر للسيطرة على نفسك مما يجعلك أكثر عرضة لإثارة المشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى متابعة خط سير العمل دون أن تدخل أهوائك الشخصية وعلاقاتك فى العمل، لأنك فى الغالب تسئ التقدير فى هذه الأمور.الاستغناء عن بعض أرائك الاجتماعية التى تطلق بها أحكام مطلقة على الأشخاص ستعزز من قيمتك بين أصدقائك خاصة إنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها، فعليك أن تتحلى بالصبر وتفكر فى الكلام قبل أن تنطق به.مشاهدة التليفزيون لساعات محدودة فى اليوم بالتأكيد يفيدك كثيراً، لكن المكوث أمامه أكثر من ثلثى يومك يؤثر على نظرك وتجد نفسك أمام مشكلات صحية كثيرة بسبب ضعف النظر التدريجى مثل الصداع المزمن وجفاف ملتحمة العين.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات ومدى مناسبتها لهذه الفترة.