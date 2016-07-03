برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..الانفعالات الدائمة على كل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر للسيطرة على نفسك مما يجعلك أكثر عرضة لإثارة المشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى متابعة خط سير العمل دون أن تدخل أهوائك الشخصية وعلاقاتك فى العمل، لأنك فى الغالب تسئ التقدير فى هذه الأمور.
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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى الاستغناء عن بعض أرائك الاجتماعية التى تطلق بها أحكام مطلقة على الأشخاص ستعزز من قيمتك بين أصدقائك خاصة إنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها، فعليك أن تتحلى بالصبر وتفكر فى الكلام قبل أن تنطق به.
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على الصعيد الصحى .. مشاهدة التليفزيون لساعات محدودة فى اليوم بالتأكيد يفيدك كثيراً، لكن المكوث أمامه أكثر من ثلثى يومك يؤثر على نظرك وتجد نفسك أمام مشكلات صحية كثيرة بسبب ضعف النظر التدريجى مثل الصداع المزمن وجفاف ملتحمة العين.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات ومدى مناسبتها لهذه الفترة.
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